Цены на жилье выросли в Киеве, Львове и Одессе, в Харькове упали

Средние цены на жилье в Киеве за год выросли с 3,1 млн грн до 3,6 млн грн (на 16,6%) на первичном рынке и с 3,8 до 4,0 млн грн (на 6,7%) на вторичном рынке.

Об этом сообщили в пресс-службе OLX.

В OLX также отметили, что согласно исследованию, цены выросли также в Одессе и Львове, снизились в Харькове.

В Одессе цены на новостройки выросли на 16% - с 1,9 до 2,2 млн грн, на вторичном рынке средние цены выросли на 7% - с 1,6 до 1,7 млн грн.

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Во Львове новостройки подорожали на 17,8% - с 2,9 до 3,4 млн грн, на вторичке - на 16,8%, с 2,4 до 2,8 млн грн.

В Харькове средние цены снизились с 1,64 до 1,6 млн грн на первичном рынке (-2,3%) и с 1,09 до 1,03 млн грн на вторичном (-6%).

В пресс-службе отметили, что в августе-октябре 2024 года лидерами по количеству опубликованных объявлений о продаже новостроек были Киев, Ивано-Франковск, Ирпень, Одесса и Львов. На вторичном рынке за этот же период больше всего квартир предлагали продавцы Киева, Одессы, Харькова, Ирпеня и Днепра.

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Напомним:

Из всех заявленных к вводу в эксплуатацию с начала полномасштабного вторжения проектов жилья без задержек было введено лишь 15% очередей строительства.