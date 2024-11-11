В Україні тільки невеликий процент житла здають в експлуатацію без затримок – ЛУН

Із усіх заявлених до введення в експлуатацію з початку повномасштабного вторгнення проєктів житла без затримок було введено лише 15% черг будівництва.

Про це свідчать дані порталу нерухомості "ЛУН".

"Вчасно здано 15% черг. Інші здавалися із затримкою від трьох місяців до двох років. Стосовно ще не введених черг, то тут найважливіший показник - 30% від усіх черг поки що не введено, і терміни перенесено на невідомий термін", - зазначила директорка з продажу "ЛУН" Ольга Петросюк на конференції SalesFest-2024 від RED Community у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

За даними "ЛУН", забудовниками було заявлено про введення в експлуатацію в період із другого кварталу 2022 року до третього кварталу 2024 року майже 1,6 тис. черг житлових комплексів. З цієї кількості було введено лише 672 черги (42%), тоді як 925 (58%) черги все ще будуються.

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Після 24 лютого 2022 року і станом на листопад 2024 року продаж стартував в 503 ЖК. До п’ятірки регіонів із новими об'єктами увійшли Львівська область (146), Київ і Київська область (70), а також Закарпатська, Івано-Франківська та Тернопільська області.

Водночас динаміка відкриття продажу у нових ЖК у Києві та області за орієнтовними даними за три квартали скоротилася на 2% порівняно з минулим роком, а у Львові зросла на 44%. Приріст показника спостерігається також в Івано-Франківській (+26%) і Закарпатській (+35%) областях, зазначила експертка.

Щодо цін на житло, найвищі показники, як і раніше, демонструє Львів - $1350/кв. м (+8% за рік). Далі йде Київ з $1300/кв. м (+6%), Ужгород - $1120/кв. м, Дніпро - $1090/кв. м, а також Вінниця, яка опинилася в п'ятірці лідерів із $980/кв. м (+10%).

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Суттєвий приріст середньої ціни квадратного метра за рік зафіксовано також в Івано-Франківську - на 15%, до $820/кв. м.

Нагадаємо:

З початку 2024 року ринок нерухомості в Україні демонструє стабільне зростання цін, особливо на однокімнатні квартири майже в усіх обласних центрах.