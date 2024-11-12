Все разделы
Укр / Рус

Чистая прибыль банков выросла до 118 миллиардов: в НБУ сказали, благодаря чему

Вторник, 12 ноября 2024, 12:39 - Виктор Волокита
 
gettyimages

Платежеспособные банки Украины получили 118 млрд грн чистой прибыли за девять месяцев 2024 года. 

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка. 

В сентябре чистая прибыль банков увеличилась на 12 млрд грн.

"Главным фактором доходности остается сохранение высокой чистой процентной маржи, учитывая рост объемов кредитования и вложений в ОВГЗ.  

Реклама:

В III квартале усредненная доходность кредитов и портфеля ОВГЗ практически стабилизировалась, а объемы таких инструментов продолжили увеличиваться", - отметили в НБУ. 

Так, объем валового гривневого портфеля предоставленных клиентам кредитов с начала 2024 года вырос на 14,5% (чистого портфеля - на 23,6%), объем вложений в ОВГЗ - на 21,1%. 

В то же время стоимость фондирования несколько снизилась вслед за снижением рыночных депозитных ставок. Поэтому банки сохранили достаточно высокую чистую процентную маржу. 

Реклама:

В НБУ также сообщили, что по итогам девяти месяцев 2024 года только восемь малых банков из 62 платежеспособных были убыточными с совокупным убытком 342 млн грн. Преимущественно это учреждения с неэффективными бизнес-моделями и рядом запущенных проблем. 

С ростом финансовых результатов увеличились и объемы выплаты банками налога на прибыль - 35 млрд грн за девять месяцев.

Рентабельность капитала банков составила 45,8% за отчетный период, что ниже аналогичного показателя предыдущего года (56,9%). 

"В случае вступления в силу закона, предусматривающего 50% налог на прибыль банков в 2024 году, рентабельность капитала в секторе снизится до около 30%. Это замедлит накопление банками капитала для усиления своей устойчивости и дальнейшего кредитования экономики, отмечают в НБУ", - говорится в сообщении НБУ. 

Напомним:

Двое из членов монетарного комитета НБУ ожидают увеличения учетной ставки в декабре до 14%, а ее смягчения в ближайшие месяцы - никто.

НБУ банк прибыль
Реклама:
Материалы по теме
Двое членов комитета НБУ ожидают повышения учетной ставки, снижения – никто 11 ноября 2024, 14:52
В Украине рост цен на продукты ускорится в начале 2025 года - НБУ 8 ноября 2024, 15:57
НБУ допускает дальнейшее повышение налогов в Украине 8 ноября 2024, 14:24
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте