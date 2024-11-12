Чистая прибыль банков выросла до 118 миллиардов: в НБУ сказали, благодаря чему

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Платежеспособные банки Украины получили 118 млрд грн чистой прибыли за девять месяцев 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

В сентябре чистая прибыль банков увеличилась на 12 млрд грн.

"Главным фактором доходности остается сохранение высокой чистой процентной маржи, учитывая рост объемов кредитования и вложений в ОВГЗ.

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В III квартале усредненная доходность кредитов и портфеля ОВГЗ практически стабилизировалась, а объемы таких инструментов продолжили увеличиваться", - отметили в НБУ.

Так, объем валового гривневого портфеля предоставленных клиентам кредитов с начала 2024 года вырос на 14,5% (чистого портфеля - на 23,6%), объем вложений в ОВГЗ - на 21,1%.

В то же время стоимость фондирования несколько снизилась вслед за снижением рыночных депозитных ставок. Поэтому банки сохранили достаточно высокую чистую процентную маржу.

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В НБУ также сообщили, что по итогам девяти месяцев 2024 года только восемь малых банков из 62 платежеспособных были убыточными с совокупным убытком 342 млн грн. Преимущественно это учреждения с неэффективными бизнес-моделями и рядом запущенных проблем.

С ростом финансовых результатов увеличились и объемы выплаты банками налога на прибыль - 35 млрд грн за девять месяцев.

Рентабельность капитала банков составила 45,8% за отчетный период, что ниже аналогичного показателя предыдущего года (56,9%).

"В случае вступления в силу закона, предусматривающего 50% налог на прибыль банков в 2024 году, рентабельность капитала в секторе снизится до около 30%. Это замедлит накопление банками капитала для усиления своей устойчивости и дальнейшего кредитования экономики, отмечают в НБУ", - говорится в сообщении НБУ.

Напомним:

Двое из членов монетарного комитета НБУ ожидают увеличения учетной ставки в декабре до 14%, а ее смягчения в ближайшие месяцы - никто.