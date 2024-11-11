Двоє членів комітету НБУ очікують підвищення облікової ставки, зниження – ніхто

Двоє з членів монетарно комітету НБУ очікують збільшення облікової ставки у грудні до 14%, а її пом'якшення у найближчі місяці - ніхто.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"На думку двох членів КМП, у міру посилення цінового тиску та можливої реалізації частини проінфляційних ризиків очікування економічних агентів можуть помітно погіршитися, що негативно позначиться на реальній прибутковості гривневих інструментів і потребуватиме відповідної реакції з боку НБУ. Вони очікують, що в грудні ставку потрібно буде підняти до 14%", - додав Нацбанк.

Зазначається, що жоден із учасників дискусії не убачає підстав для пом'якшення відсоткової політики в найближчі місяці.

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Вісім членів КМП вважають, що за поточного стану інфляційних очікувань і збереження стійкості валютного ринку утримання облікової ставки на рівні 13% буде достатньо для забезпечення належного рівня захисту гривневих заощаджень від інфляційного знецінення.

Переважна більшість членів КМП очікує, що облікова ставка становитиме близько 12% наприкінці 2025 року.

Нагадаємо:

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Правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 13%.