Украина направит рекордные 55 миллиардов производителям оружия в 2025 году

Украина выделит более 55 миллиардов гривен на производство вооружения и военной техники в 2025 году - это больше, чем бюджет на эти нужды на 2024 год.

Об этом сообщил министр стратегической промышленности Герман Сметанин.

Из общей суммы 54,55 миллиарда гривен направят на развитие производства, внедрение новых технологий и увеличение мощностей оборонных предприятий, что на 3,5 миллиарда гривен превышает бюджет 2024 года, который составлял около 51 миллиарда.

Кроме того, правительство выделит 500 миллионов гривен на поддержку программы доступных кредитов для оборонных предприятий.

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Эта программа позволяет производителям получать кредиты под 5% годовых, остальную процентную ставку компенсирует государство.

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Напомним:

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Кабмин принял постановление, по которому производители вооружения и военной техники получат доступ к программе дешевых кредитов.