Оборонні підприємства тепер можуть отримати дешеві кредити: умови

Кабмін ухвалив постанову, за якою виробники озброєння й військової техніки отримають доступ до програми дешевих кредитів.

Про це повідомляє міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Відсоткова ставка для виробників становитиме 5%, решта відсотків буде оплачена коштом бюджету. Бюджет програми — 263,4 млн грн до кінця 2024 року.

Розмір кредиту — до 100 мільйонів гривень на оборотний капітал до 3 років, і до 500 мільйонів на інвестиційні проєкти до 5 років.

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"Ці кошти можна використати на розробку, виготовлення, ремонт, модернізацію та утилізацію озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових та інших виробів військового призначення, які використовуються для задоволення потреб Сил оборони", - пояснив Сметанін.

Програма буде доступною для підприємств, які Мінстратегпром уже визначив критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері ОПК.

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів займається напрацюванням програм, схожих на чинну "Доступні кредити 5-7-9", які будуть спрямовані на кредитування приватних оборонно-промислових підприємств.