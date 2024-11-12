В Одессе коммунальщики купили генераторы на 15% дороже рыночных цен из-за срочности

Коммунальное учреждение "Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений системы образования Приморского района г. Одессы" Одесского городского совета 6 ноября без торгов подписало договор с ФЛП Михаил Федоров о закупке бензиновых генераторов стоимостью 1,03 млн грн без НДС.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

До 11 ноября в учреждения образования района должны поставить 24 бензиновых генератора:

20 генераторов Alligator Pg9000e по 44 100 грн;

4 генератора Alligator Pg6500e по 38 000 грн.

Сейчас на "Розетке" китайский генератор Alligator Pg9000e мощностью 7,5 кВт с годовой гарантией стоит 33 824 грн, сервис "+1 год гарантии" - 2 999 грн, а доставка на отделение почты - максимум 650 грн. Итого это составляет 37 473 грн, что на 15% дороже договора.

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Другой заказанный китайский генератор Alligator Pg6500e мощностью 5.5 кВт в этом же интернет-магазине продается за 28 925 грн. Дополнительный год гарантии и пересылка стоят так же, как и в предыдущем случае. Итого это составляет 32 574 грн, что на 14% дешевле.

При этом "Розетка" по состоянию на 8 ноября предлагает отправку почтой только 14 ноября. А по договору поставка должна быть до 11 ноября. Нынешнюю закупку провели без торгов из-за крайней необходимости.

В обосновании сказано, что в Украине продолжается военное положение, поэтому безопасное посещение учебных заведений в офф-лайн режиме возможно, если в них обустроено простейшее укрытие. Из-за постоянных долговременных отключений света в Одессе и воздушных тревог для учебно-воспитательного процесса нужны генераторы.

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В подтверждение заказчик опубликовал письма, заявки и ходатайства от 23 учреждений образования района (большинство получит по одному генератору, а КЗПО "Одесский городской центр хореографического искусства" - два).

Предприниматель Михаил Федоров зарегистрирован ФОПом в 2011 году на Кировоградщине, но заказы получает только в Одессе. С 2016 года подразделения Одесского горсовета заключили с ним договоров о закупке различных товаров от продуктов до генераторов на 8,12 млн грн.

Напомним:

Управление полиции охраны в Полтавской области 4 ноября по результатам тендера заказало ООО "Компания „Стар Лайн" автомобиль Toyota Camry 2.5 Hybrid в топкомплектации за 2,06 млн грн.