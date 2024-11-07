Поліція охорони купила Toyota Camry у топ-комплектації за 2 мільйони

Гібридний автомобіль Toyota Camry

Управління поліції охорони в Полтавській області 4 листопада за результатами тендеру замовило ТОВ "Компанія "Стар Лайн" автомобіль за 2,06 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

До 25 січня 2025 року в Полтаву мають поставити новий чорний гібридний автомобіль Toyota Camry 2.5 Hybrid e-CVT у найдорожчій комплектації Premium не раніше 2024 року випуску.

Це передньопривідний седан із бензиновим двигуном класу Євро 6 об’ємом 2,5 л і гібридною безступеневою трансмісією з електронним керуванням.

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Автомобіль має різні подушки безпеки, круїз-контроль, клімат-контроль, кутові, передні та задні сенсори паркування, систему допомоги під час паркування із камерою заднього виду з динамічними графічними підказками, проекційний кольоровий дисплей на вітровому склі, шкіряне оздоблення, іонізатор, тощо.

У салонах автомобіль Toyota Camry 2.5 Hybrid e-CVT Premium без додаткових опцій коштує орієнтовно 1,96 млн грн за авто у наявності або 2,04 млн грн під замовлення у виробництво.

Фірма отримала замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

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Полтавською "Компанією "Стар Лайн" володіє і керує Дмитро Батигін. У 2015-2020 роках він був депутатом Полтавської міської ради від партії "Рідне місто" Олександра Удовіченка.

Нагадаємо:

Управління державної охорони України 16 вересня уклало угоду на придбання чотирьох спеціалізованих автомобілів на базі Toyota Land Cruiser по 3,93 млн грн за штуку. Поставити товар має єдиний учасник відкритих торгів ТОВ "ВіДі Автострада".