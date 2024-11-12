Все разделы
Укр / Рус

"Укргидроэнерго" решило защитить Кременчугскую ГЭС от дронов за 1 миллиард

Вторник, 12 ноября 2024, 09:57 - Артур Крыжный

"Укргидроэнерго" заключило соглашение с "Укрсталь конструкция" на строительство противодроновой защиты для Кременчугской ГЭС стоимостью 976,95 млн грн (с НДС).

Об этом свидетельствуют данные в системе Prozorro.

Соглашение заключили без открытых торгов из-за особенностей проведения закупок во время военного положения, а ожидаемая стоимость работ была несколько выше - 994,09 млн грн.

По условиям соглашения, "Укрсталь конструкция" до конца 2025 года должна построить сооружения противодроновой защиты объектов филиала "Кременчугская ГЭС" ЧАО "Укргидроэнерго".

Реклама:

Конечными бенефициарами ЧАО "Укрсталь Конструкция" является один из основателей корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Виталий Гайдук.

Напомним:

По объектам "Укргидроэнерго" с начала полномасштабной войны, кроме подрыва оккупантами Каховской ГЭС, было нанесено более 140 российских ракетных ударов.

Реклама:
энергетика
Реклама:
Материалы по теме
Энергетики назвали причину аварийных отключений во время воздушной тревоги 11 ноября 2024, 18:22
Кураховскую ТЭС разобрали на части для ремонта других электростанций – WSJ 11 ноября 2024, 17:51
Победа Трампа на выборах наносит удар по отрасли чистой энергетики США - FT 11 ноября 2024, 17:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте