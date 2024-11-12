"Укргидроэнерго" решило защитить Кременчугскую ГЭС от дронов за 1 миллиард

"Укргидроэнерго" заключило соглашение с "Укрсталь конструкция" на строительство противодроновой защиты для Кременчугской ГЭС стоимостью 976,95 млн грн (с НДС).

Об этом свидетельствуют данные в системе Prozorro.

Соглашение заключили без открытых торгов из-за особенностей проведения закупок во время военного положения, а ожидаемая стоимость работ была несколько выше - 994,09 млн грн.

По условиям соглашения, "Укрсталь конструкция" до конца 2025 года должна построить сооружения противодроновой защиты объектов филиала "Кременчугская ГЭС" ЧАО "Укргидроэнерго".

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Конечными бенефициарами ЧАО "Укрсталь Конструкция" является один из основателей корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Виталий Гайдук.

Напомним:

По объектам "Укргидроэнерго" с начала полномасштабной войны, кроме подрыва оккупантами Каховской ГЭС, было нанесено более 140 российских ракетных ударов.

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