РФ завдала по станціях "Укргідроенерго" понад 140 ракетних ударів від початку війни

По об'єктах ПрАТ "Укргідроенерго" від початку повномасштабної війни, крім підриву окупантами Каховської ГЕС, було завдано понад 140 російських ракетних ударів.

Про це повідомляє пресслужба компанії з посиланням на голову наглядової ради "Укргідроенерго" Валентина Гвоздія.

За словами Гвоздія, загальний збиток від ракетних ударів перевищує кілька мільярдів доларів.

Знищення Каховської ГЕС, зокрема, призвело до втрати 335 МВт відновлюваної енергетичної потужності, а також погіршення водопостачання в регіоні.

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Крім того, втрачено 94% систем зрошення в Херсонській області, 74% - у Запорізькій, і 30% - у Дніпропетровській. Загальна втрата становить 18 млрд куб. м води, що еквівалентно двом рокам водопостачання України.

Компанія змушена змінювати свої плани розвитку та зосереджуватися на посиленні безпеки інфраструктури, використовуючи досвід Південної Кореї та Японії, які також стикалися з агресією сусідніх країн, зазначили в "Укргідроенерго".

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