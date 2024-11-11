Будущий владелец Белгород-Днестровского порта планирует восстановить мост в Затоке - СМИ

Будущий владелец Белгород-Днестровского порта планирует восстановить мост в Затоке, который разрушили россияне.

Об этом в комментарии LIGA.net рассказал Евгений Богуславский, фирма которого приняла участие в аукционе по приватизации порта в интересах неназванного инвестора.

Богуславский сказал, что имеет соглашение о неразглашении с инвестором, поэтому не может рассказывать детали приватизации.

По его словам, имя нового владельца может стать известным в течение месяца. Но сказал, что у нового инвестора есть идеи по решению проблем порта.

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"В данном проекте я действую в интересах инвестора. Он всеми планами со мной не делился. Но по мосту могу сказать, что он будет его восстанавливать. Это будет не в этом году, потому что не все сразу", - рассказал Богуславский.

Напомним:

Фонд государственного имущества Украины 8 ноября провел аукцион по приватизации единого имущественного комплекса "Белгород-Днестровский морской торговый порт".

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