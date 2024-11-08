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Переможець конкурсу готовий заплатити за Білгород-Дністровський порт більше 100 мільйонів

П'ятниця, 8 листопада 2024, 14:15 - Віктор Волокіта
 
USM.MEDIA

Фонд державного майна України 8 листопада провів аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу "Білгород-Дністровський морський торговельний порт". 

Про це свідчать дані "Prozorro.Продажі".

У торгах взяв участь один учасник -ТОВ "Топ-Оффер", яке запропонувало за лот 90 млн грн. А з урахування ПДВ підприємство повинно сплатити 108 млн грн. Стартовою була ціна у 89 млн грн. 

Як пише LIGA.net,  "Топ-Оффер" належить Євгену Богуславському. Він також є власником фінансової компанії "Інкам". На початку 2023 року вона на замовлення неназваного інвестора придбала лот МР Банку, у який входили права вимоги за кредитом із заставою фітнес-клубу Tsarsky City Resort на вул. Старонаводницькій в Києві. Пізніше він намагався приватизувати Київський протезний завод, але поступився переможцю – власнику Великої Кишені Роману Луніну.   

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На початку вересня директорка Білгород-Дністровського порту Оксана Кіктенко казала, що його приватизацією цікавилися ТОВ "МСП Ніка-Тера" – Дмитра Фірташа, "Потоки" – Вадима Єрмолаєва та "Нібулон" – Андрія Вадатурського. 

Нагадаємо:

У 2023 році "Укрдонінвест" бізнесмена Кропачова стала переможцем повторного приватизаційного аукціону з продажу Білгород-Дністровського морського торговельного порту. Однак зрештою Кропачов відмовився від купівлі порту. 

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ФДМ порт
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