Переможець конкурсу готовий заплатити за Білгород-Дністровський порт більше 100 мільйонів

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Фонд державного майна України 8 листопада провів аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу "Білгород-Дністровський морський торговельний порт".

Про це свідчать дані "Prozorro.Продажі".

У торгах взяв участь один учасник -ТОВ "Топ-Оффер", яке запропонувало за лот 90 млн грн. А з урахування ПДВ підприємство повинно сплатити 108 млн грн. Стартовою була ціна у 89 млн грн.

Як пише LIGA.net, "Топ-Оффер" належить Євгену Богуславському. Він також є власником фінансової компанії "Інкам". На початку 2023 року вона на замовлення неназваного інвестора придбала лот МР Банку, у який входили права вимоги за кредитом із заставою фітнес-клубу Tsarsky City Resort на вул. Старонаводницькій в Києві. Пізніше він намагався приватизувати Київський протезний завод, але поступився переможцю – власнику Великої Кишені Роману Луніну.

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На початку вересня директорка Білгород-Дністровського порту Оксана Кіктенко казала, що його приватизацією цікавилися ТОВ "МСП Ніка-Тера" – Дмитра Фірташа, "Потоки" – Вадима Єрмолаєва та "Нібулон" – Андрія Вадатурського.

Нагадаємо:

У 2023 році "Укрдонінвест" бізнесмена Кропачова стала переможцем повторного приватизаційного аукціону з продажу Білгород-Дністровського морського торговельного порту. Однак зрештою Кропачов відмовився від купівлі порту.

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