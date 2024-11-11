Украинская IT-компания MacPaw сократит пятую часть своего персонала
Компания, разрабатывающая решения для облегчения пользования техникой Apple, MacPaw встретилась с серьезными финансовыми вызовами и сокращает 20% своего персонала.
Об этом сообщает основатель и CEO компании Александр Косован.
Отмечается, что для сохранения стабильности компании в будущем, после тщательного анализа ситуации и обсуждения всех возможных вариантов, MacPaw приняла сложное решение сократить команду на 20%.
"Это одно из самых тяжелых лидерских решений в моей карьере, но, к сожалению, оно является необходимым для обеспечения долгосрочной стабильности MacPaw. Поэтому, мы сделаем все возможное, чтобы поддержать каждого и каждую, кого коснется это сокращение", - сказал Косован.
Напомним:
Украинская продуктовая компания MacPaw объявила о запуске приложения CleanMy®Phone на основе искусственного интеллекта, который освобождает место на устройствах iOS и iPadOS.