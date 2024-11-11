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Украинская IT-компания MacPaw сократит пятую часть своего персонала

Понедельник, 11 ноября 2024, 18:17 - Алексей Артемчук

Компания, разрабатывающая решения для облегчения пользования техникой Apple, MacPaw встретилась с серьезными финансовыми вызовами и сокращает 20% своего персонала.

Об этом сообщает основатель и CEO компании Александр Косован.

Отмечается, что для сохранения стабильности компании в будущем, после тщательного анализа ситуации и обсуждения всех возможных вариантов, MacPaw приняла сложное решение сократить команду на 20%.

"Это одно из самых тяжелых лидерских решений в моей карьере, но, к сожалению, оно является необходимым для обеспечения долгосрочной стабильности MacPaw. Поэтому, мы сделаем все возможное, чтобы поддержать каждого и каждую, кого коснется это сокращение", - сказал Косован.

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Напомним:

Украинская продуктовая компания MacPaw объявила о запуске приложения CleanMy®Phone на основе искусственного интеллекта, который освобождает место на устройствах iOS и iPadOS.

IT Украина технології
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