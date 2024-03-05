MacPaw запустив ШІ-застосунок, який допомагає очищати галереї iPhone та iPad

MacPaw

Українська продуктова компанія MacPaw оголосила про запуск застосунку CleanMy®Phone на основі штучного інтелекту, який звільняє місце на пристроях iOS та iPadOS.

Про це йдеться у заяві компанії.

"CleanMy®Phone - це трансформація іншого застосунку компанії, очищувача галереї Gemini Photos, запущеного у 2018 році.

Поєднання досвіду розробки Gemini Photos з потужними можливостями штучного інтелекту, роблять CleanMy®Phone більш комплексним та ефективним рішенням для очищення пристроїв користувачів iPhone та iPad", - йдеться у заяві.

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Зазначається, що в оновленому застосунку є три модулі - "Очищення", "Організація" та "Мережа". Сервіс дозволяє користувачам швидко позбутися непотрібних зображень, відсортувати фото та відео за тематичними категоріями і легко протестувати швидкість інтернет-зʼєднання.

Так, CleanMy®Phone сканує галерею iPhone та iPad на наявність дублікатів, розмитих зображень, записів екрану, TikTok-завантажень та інших непотрібних файлів, аби користувачі оцінили, що займає найбільше місця та звільнили простір для нових спогадів.

"Сканування та видалення файлів відбувається тільки за згоди користувачів і виключно на пристрої", - заявили в компанії.

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"За допомогою штучного інтелекту, CleanMy®Phone детально аналізує вашу галерею і допомагає організовувати файли в тематичні папки на основі загальних візуальних тем і сюжетів - Подорожі, Домашні тварини, Їжа, Портрети та Текст.

Так користувачі зможуть легко знаходити конкретні зображення (наприклад, фото кота) і виділяти найкращі серед десятків подібних фото", - додали в MacPaw.

Також, кажуть в компанії, CleanMy®Phone пропонує провести тест швидкості мережі - користувачі застосунку можуть перевірити швидкість мережі безпосередньо в додатку.

"CleanMy®Phone розроблений на основі нашого власного алгоритму штучного інтелекту, із задумом стати в майбутньому універсальним інструментом для догляду за iOS та iPadOS", - заявив менеджер продукту CleanMy®Phone в MacPaw Ростислав Богданов.

Економічна правда