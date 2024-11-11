Энергетики назвали причину аварийных отключений во время воздушной тревоги
Член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко объяснил, что аварийные отключения 11 ноября применяли как превентивный шаг для смягчения возможных последствий российских ударов.
Об этом он сообщил в телеэфире "Суспільне Новини".
Бойко отметил, что если в энергосистеме отключается один из ключевых элементов - из-за поражения или автоматического отключения, - это может вызвать каскадный эффект, то есть ряд отключений других элементов сети.
Соответственно, для того, чтобы избежать каскадных аварий, нагрузку в системе снижают. То есть, выводится из работы часть генерирующего оборудования, и для того, чтобы систему сбалансировать, отключаются определенные группы потребителей, для того чтобы снизить потребление в системе, и соответственно - снизить эту вероятность тяжелых аварий", - пояснил Бойко.
Гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко объяснил, что энергетическая сеть - это цепочка последовательно соединенных энергообъектов.
"Ток от электростанции через подстанции по проводам идет к клиенту. Когда одно из звеньев перестает работать, потребитель отпадает, а на объекте генерации или подстанции происходит замыкание из-за избытка электроэнергии. Оборудование горит", - отметил он.
Поэтому, чтобы снизить риски перегрузок, на станциях снижают производство электроэнергии.
Обычно быстро оперировать объемами генерации помогали ТЭС и ТЭЦ. Но обстрелы летом 2024 года очень сильно поразили тепловую генерацию, поэтому иногда маневрировать приходится с помощью других объектов, которые для этого не предназначены, добавил Коваленко.
Напомним:
Как сообщалось, в ряде областей утром 11 ноября ввели экстренные отключения света из-за угрозы российских ударов по энергетике.
Позже в "Укрэнерго" сообщили, что в ближайшее время отменят временные аварийные отключения, которые были применены утром 11 ноября в большинстве областей.