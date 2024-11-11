Цены на нефть продолжили свое самое большое падение почти за две недели из-за слабого спроса в крупнейшем импортере Китае и укрепления доллара, что ухудшило прогнозы для рынка нефти.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Марка нефти Brent торговалась у отметки $72 за баррель после падения более чем на 2% в пятницу, тогда как цена нефти West Texas Intermediate снизилась до уровня ниже $69.

Данные, опубликованные за выходные, показали низкую инфляцию потребителей в Китае за октябрь и дальнейшее снижение оптовых цен. Доллар продолжил укрепляться, что уменьшает привлекательность товаров, номинированных в этой валюте, после переизбрания Дональда Трампа на прошлой неделе.

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Падение цен на нефть сопровождается ослаблением ключевых рыночных показателей. Ближайшие фьючерсы торгуются с самой низкой премией относительно контрактов на несколько месяцев вперед с июня, что свидетельствует об ослаблении краткосрочного дефицита на рынке.

Трейдеры нефти оценивают перспективы глобального спроса на 2025 год, а также последствия возвращения Трампа в Белый дом, включая рост доллара и напряженность между Израилем и Ираном. Учитывая ожидаемый профицит в следующем году, инвесторы на этой неделе получат ряд важных прогнозов, начиная с оценки от ОПЕК во вторник.

"Возобновление роста доллара, которое временно приостановилось в пятницу, приводит к негативным настроениям на рынке товаров сегодня утром", - сказал Оле Хансен, руководитель стратегии товарных рынков в Saxo Bank. "Вера рынка в поддержку цен на нефть со стороны Китая снизилась", - добавил он.

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После прогноза от Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Управление энергетической информации США обнародует свой краткосрочный прогноз в среду, а Международное энергетическое агентство - на следующий день. В своем последнем отчете ОПЕК снизила прогнозы спроса.

Напомним:

Цены на нефть продолжили падение в понедельник, 11 ноября, на фоне уменьшения угрозы перебоев в поставках из-за шторма в США, инвесторов также разочаровал план стимулирования экономики Китая.

Избранный президент США Дональд Трамп планирует существенно усилить санкции против Ирана и сократить его доходы от продажи нефти, чтобы подорвать поддержку Тегерана группировок на Ближнем Востоке и его ядерной программы.