Нафта дешевшає на тлі зменшення загрози шторму у США

Ціни на нафту продовжили падіння у понеділок, 11 листопада, на тлі зменшення загрози перебоїв у постачанні через шторм у США, інвесторів також розчарував план стимулювання економіки Китаю.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 31 цент, або 0,4%, до $73,56 за барель на 03:40 за Гринвічем, тоді як ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate у США впали на $70 за барель, знизившись на 38 центів, або 0,5%.

Минулої п’ятниці обидва показники впали більш ніж на 2%.

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Пакет заходів стимулювання Пекіна , оголошений на засіданні постійного комітету Всекитайських зборів народних представників (ВНП) у п’ятницю, не виправдав очікувань ринку, зазначив аналітик IG Тоні Сикамор у своїй записці, додавши, що його прогнози натякають лише на скромне стимулювання житлового будівництва й споживання.

Аналітики ANZ заявили, що відсутність прямого фіскального стимулювання означає, що китайські політики залишили простір для оцінки впливу політики, яку запровадить наступна адміністрація США.

"Тепер ринок перенесе фокус на засідання Політбюро й Центральну економічну робочу конференцію у грудні, де ми очікуємо, що буде оголошено більше антициклічних заходів, спрямованих на споживання", — додали вони в записці.

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Споживання нафти в Китаї, який протягом багатьох років є рушійною силою світового зростання глобального попиту, майже не збільшилось 2024 року, оскільки його економічне зростання сповільнилося, використання бензину скоротилося через швидке зростання електромобілів, а скраплений природний газ замінив дизельне пальне як паливо для вантажівок.

Ціни на нафту також знизилися після того, як стихли побоювання щодо припинення постачань через шторм "Рафаель" у Мексиканській затоці США.

За даними офшорного енергетичного регулятора, у неділю більш як чверть нафти Мексиканської затоки й 16% видобутку природного газу залишалися в автономному режимі.

Shell і Chevron заявили у неділю, що почнуть передислокацію персоналу на свої платформи в Мексиканській затоці для відновлення роботи.

Як зазначають аналітики, невизначеність політики обраного президента США Дональда Трампа затьмарила перспективи світової економіки, хоча очікування, що він може посилити санкції проти країн-виробників ОПЕК Ірану й Венесуели і скоротити постачання нафти на світові ринки, частково спричинили минуле зростання цін на нафту більш ніж на 1% за тиждень.

Нафтові ринки також отримують підтримку від стійкого попиту з боку американських нафтопереробників, які, як очікується, запустять свої заводи на понад 90% переробної потужності сирої нафти за низьких запасів і підвищення попиту на бензин і дизельне пальне, кажуть керівники й експерти галузі.