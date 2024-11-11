Вьетнам угрожает заблокировать китайские торговые площадки Temu и Shein: причины

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Вьетнам заявил, что китайские интернет-магазины Shein и Temu должны зарегистрироваться в правительстве до конца ноября, иначе страна заблокирует их интернет-домены и приложения для использования в стране.

Об этом сообщает Reuters.

Правительство Вьетнама и местный бизнес выразили обеспокоенность относительно влияния китайских онлайн-платформ на местные рынки из-за глубоких скидок. Министерство торговли также заявило, что обеспокоено потенциальной возможностью продажи поддельных товаров.

Нгуен Хоанг Лонг, заместитель министра торговли Вьетнама, заявил, что министерство работало с Shein и Temu над вопросом лицензирования.

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Сеть магазинов быстрой одежды Shein продает товары во Вьетнаме уже по меньшей мере два года, а компания Temu, принадлежащая китайскому гиганту электронной коммерции PDD Holdings, в прошлом месяце разрешила пользователям во Вьетнаме совершать покупки на своих страницах.

Вьетнам позволяет освобождать от налога на добавленную стоимость импортные товары стоимостью до 40 долл. Министерство финансов заявило, что большинство товаров, на которые распространяется эта налоговая льгота, импортируются через платформы электронной коммерции, и оно рассматривает возможность отмены налоговой льготы.

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Напомним:

Индонезия попросила компании Alphabet и Apple заблокировать китайскую фирму электронной коммерции быстрой одежды Temu в своих магазинах приложений в стране.