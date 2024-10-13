Індонезія просить Apple та Google заблокувати китайський додаток Temu, для захисту дрібних торговців

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Індонезія попросила компанії Alphabet і Apple заблокувати китайську фірму електронної комерції швидкого одягу Temu в своїх магазинах додатків у країні.

Про це повідомляє Reuters.

Цей крок спрямований на превентивний захист малого та середнього бізнесу країни від дешевих продуктів, пропонованих PDD Holdings Temu, повідомив Reuters міністр зв'язку Індонезії Буді Ар'є Сетіаді.

Швидке зростання Temu викликало пильну увагу з боку кількох країн до його дешевої бізнес-моделі відправки посилок клієнтам з Китаю.

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За словами Буді, бізнес-модель Temu, яка пов'язує споживачів безпосередньо з фабриками в Китаї, щоб значно знизити ціни, є "нездоровою конкуренцією".

Джакарта також заблокує будь-які інвестиції Temu в місцеву електронну комерцію, якщо вона зробить такий крок, сказав Буді, додавши, що він не чув про такий план.

Буді також повідомив, що уряд планує вимагати аналогічного блокування для китайського сервісу покупок Shein.

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