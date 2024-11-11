В Украине планируют создать Агентство по вопросам преодоления последствий агрессии РФ

В Украине планируют создать Национальное агентство Украины по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации для формирования консолидированной претензии по возмещению убытков.

Об этом сообщила бывшая заместитель министра обороны Украины (в 2021-2023 годах) Анна Маляр во время круглого стола на тему "Как вернуть в Украину заблокированные российские деньги", передает Укринформ.

"Если мы создадим агентство по возврату средств как центральный орган исполнительной власти с двойным подчинением Верховной Раде и Кабмину, эта государственная организация сможет сформировать консолидированную претензию, объединив все виды субъектов, пострадавших в результате агрессии, и подсчитает весь нанесенный ущерб", - отметила Маляр.

По ее словам, сейчас в Украине есть три категории пострадавших: физические лица, юридические лица и государство.

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"Агрессия - это международное преступление, и, согласно резолюции об агрессии 1974 года, для ее признания достаточно самого факта. То есть нам не нужны решения судов, чтобы доказать агрессию - у нас есть пересечение границы регулярными войсками другого государства и оккупация территории", - пояснила Маляр.

Напомним:

Международная группа по противодействию отмыванию денег (FATF) 22 октября в очередной раз не смогла включить Россию в "черный" список.

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