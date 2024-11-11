Двое членов комитета НБУ ожидают повышения учетной ставки, снижения – никто
Двое из членов монетарного комитета НБУ ожидают увеличения учетной ставки в декабре до 14%, а ее смягчения в ближайшие месяцы - никто.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"По мнению двух членов КМП, по мере усиления ценового давления и возможной реализации части проинфляционных рисков ожидания экономических агентов могут заметно ухудшиться, что негативно скажется на реальной доходности гривневых инструментов и потребует соответствующей реакции со стороны НБУ. Они ожидают, что в декабре ставку нужно будет поднять до 14%", - добавил Нацбанк.
Отмечается, что ни один из участников дискуссии не видит оснований для смягчения процентной политики в ближайшие месяцы.
Восемь членов КМП считают, что при текущем состоянии инфляционных ожиданий и сохранении устойчивости валютного рынка удержание учетной ставки на уровне 13% будет достаточно для обеспечения надлежащего уровня защиты гривневых сбережений от инфляционного обесценивания.
Подавляющее большинство членов КМП ожидает, что учетная ставка составит около 12% в конце 2025 года.
Напомним:
Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 13%.