Двое членов комитета НБУ ожидают повышения учетной ставки, снижения – никто

Двое из членов монетарного комитета НБУ ожидают увеличения учетной ставки в декабре до 14%, а ее смягчения в ближайшие месяцы - никто.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"По мнению двух членов КМП, по мере усиления ценового давления и возможной реализации части проинфляционных рисков ожидания экономических агентов могут заметно ухудшиться, что негативно скажется на реальной доходности гривневых инструментов и потребует соответствующей реакции со стороны НБУ. Они ожидают, что в декабре ставку нужно будет поднять до 14%", - добавил Нацбанк.

Отмечается, что ни один из участников дискуссии не видит оснований для смягчения процентной политики в ближайшие месяцы.

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Восемь членов КМП считают, что при текущем состоянии инфляционных ожиданий и сохранении устойчивости валютного рынка удержание учетной ставки на уровне 13% будет достаточно для обеспечения надлежащего уровня защиты гривневых сбережений от инфляционного обесценивания.

Подавляющее большинство членов КМП ожидает, что учетная ставка составит около 12% в конце 2025 года.

Напомним:

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Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 13%.