Профицит торгового баланса Китая приближается к триллиону долларов

Профицит торгового баланса Китая может достичь нового рекорда в 2024 году, что все больше ставит его на путь столкновения с некоторыми из крупнейших экономик мира.

Об этом сообщает Bloomberg.

Разница между китайским экспортом и импортом достигнет почти 1 трлн долл, если она продолжит расти такими же темпами, как и в текущем году.

Согласно данным, опубликованным на прошлой неделе, профицит торговли товарами за первые 10 месяцев взлетел до 785 млрд долл, что является самым высоким показателем за этот период и увеличился почти на 16% с 2023 года.

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Китай все больше полагается на экспорт, чтобы компенсировать слабость внутреннего спроса, которую лишь недавно попытался устранить с помощью стимулов в экономику, отметило агентство.

Эта однобокая тенденция вызывает недовольство все большего количества стран, а новая администрация Трампа, вероятно, введет тарифы, которые сократят поток экспорта в США. Страны от Южной Америки до Европы уже подняли тарифы на китайские товары, такие как сталь и электромобили.

Иностранные компании также выводят деньги из Китая: за первые девять месяцев этого года объем прямых иностранных инвестиций сократился, согласно данным, опубликованным в пятницу.

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Если снижение продолжится до конца года, это будет первый годовой чистый отток прямых иностранных инвестиций с момента начала наблюдений в 1990 году, подчеркнуло издание.

Иностранные компании также выводят деньги из Китая: обязательства по прямым иностранным инвестициям сократились с начала года. Если падение продолжится до конца года, это будет первый годовой чистый отток прямых иностранных инвестиций по меньшей мере с 1990 года, когда начался сбор сопоставимых данных.

Напомним:

Китайские фондовые рынки упали в понедельник, 11 ноября, после того, как объявленный пакет фискальных стимулов от правительства вместо поддержки экономики вызвал беспокойство инвесторов.

Китай представил долговой пакет на 10 трлн юаней (1,40 трлн долл), чтобы облегчить финансовые трудности местных органов власти и стабилизировать слабый экономический рост.