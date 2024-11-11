В Украине только небольшой процент жилья сдают в эксплуатацию без задержек - ЛУН

Из всех заявленных к вводу в эксплуатацию с начала полномасштабного вторжения проектов жилья без задержек было введено лишь 15% очередей строительства.

Об этом свидетельствуют данные портала недвижимости "ЛУН".

"Вовремя сдано 15% очередей. Остальные сдавались с задержкой от трех месяцев до двух лет. Что касается еще не введенных очередей, то здесь самый важный показатель - 30% от всех очередей пока не введены, и сроки перенесены на неизвестный срок", - отметила директор по продажам „ЛУН" Ольга Петросюк на конференции SalesFest-2024 от RED Community в Киеве, передает „Интерфакс-Украина".

По данным "ЛУН", застройщиками было заявлено о введении в эксплуатацию в период со второго квартала 2022 года до третьего квартала 2024 года почти 1,6 тыс. очередей жилых комплексов. Из этого количества было введено только 672 очереди (42%), тогда как 925 (58%) очереди все еще строятся.

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После 24 февраля 2022 года и по состоянию на ноябрь 2024 года продажи стартовали в 503 ЖК. В пятерку регионов с новыми объектами вошли Львовская область (146), Киев и Киевская область (70), а также Закарпатская, Ивано-Франковская и Тернопольская области.

В то же время динамика открытия продаж в новых ЖК в Киеве и области по ориентировочным данным за три квартала сократилась на 2% по сравнению с прошлым годом, а во Львове выросла на 44%. Прирост показателя наблюдается также в Ивано-Франковской (+26%) и Закарпатской (+35%) областях, отметила эксперт.

Относительно цен на жилье, самые высокие показатели по-прежнему демонстрирует Львов - $1350/кв. м (+8% за год). Далее следует Киев с $1300/кв. м (+6%), Ужгород - $1120/кв. м, Днепр - $1090/кв. м, а также Винница, которая оказалась в пятерке лидеров с $980/кв. м (+10%).

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Существенный прирост средней цены квадратного метра за год зафиксирован также в Ивано-Франковске - на 15%, до $820/кв. м.

Напомним:

С начала 2024 года рынок недвижимости в Украине демонстрирует стабильный рост цен, особенно на однокомнатные квартиры почти во всех областных центрах.