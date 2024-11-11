В Минагрополитики назвали причины подорожания яиц

Рост цен на яйца является сезонным и традиционно они дорожают в октябре-ноябре, так стоимость десятка яиц в ноябре 2022 года составляла 65 грн, а в октябре 2024 года - 61 грн.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, передает Суспільне.

Он отметил, что сезонные изменения объясняются снижением производительности кур из-за похолодания. Это влияет не только на домашние хозяйства, но и на промышленное производство.

Кроме того, происходит обновление поголовья кур, что традиционно сопровождается снижением производства.

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По информации первого заместителя министра, в октябре этого года производство яиц было на 5% меньше, чем в прошлом.

Другой важный фактор подорожания - рост цен на корма, связанный с восстановлением цен на зерновые после нескольких лет низких показателей, обусловленных блокадой морских путей. Повышение цен на зерно благоприятно сказывается на аграриях, чье производство становится более рентабельным. В то же время это увеличивает себестоимость производства яиц.

"Анализ предыдущих периодов в рыночной тенденции показывают, что в дальнейшем не стоит ожидать существенных рыночных колебаний и существенных изменений цен. Практика двухлетней давности показала, что начало ноября - это пик и затем постепенное выравнивание и снижение цен. Однозначно после нового года это будет снижение очень часто и четко", - сказал Высоцкий.

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Напомним:

За октябрь 2024 года стоимость яиц в магазинах выросла на 60%, из-за повышения цен на корма и энергоносители.