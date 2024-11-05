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Ціни на яйця за місяць зросли на 60%: з чим це пов'язано

Вівторок, 5 листопада 2024, 17:17 - Артур Крижний

За жовтень 2024 року вартість яєць у магазинах зросла на 60%, через підвищення цін на корми та енергоносії.

Про це повідомили NV Бізнес у пресслужбі АТБ.

"Виробники аргументують це підвищенням цін на корми, енергоносії та інше", - кажуть в АТБ.

За словами виконавчого директора асоціації Союзу птахівників України Сергія Карпенко, з початку року комбікорми зросли у ціні: фуражна пшениця - на 70%, кукурудза - на 80%, соняшниковий шрот - на 60%.

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Крім того, майже вдвічі зросла вартість електроенергії для промисловості. Збільшились і зарплати, логістичні витрати та додаткові витрати на альтернативні джерела енергозабезпечення.

Водночас сезонне скорочення виробництва стосується лише приватних господарств, в осінній період воно скорочується на 30% порівняно з літніми місяцями, а взимку — до 50%.

Проте, за спостереженнями Карпенко, споживчі ціни на яйця у вересні цього року були нижчими на 20% від тогорічних, а жовтневі ціни — на 15% меншими порівняно із жовтнем 2023 року.

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Нагадаємо:

Зростання споживчих цін в Україні у вересні 2024 року прискорилося до 1,5% з 0,6% у серпні та нуля у липні, таким чином в річному вираженні вона становить 8,6%.

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Економічна правда
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