Индия борется за то, чтобы больше торговли с Россией осуществлялось в рупиях, поскольку ее торговля с Москвой выросла в 5 раз за 3 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Взаимные расчеты в национальных валютах имеют большое значение", - заявил в министр иностранных дел Субрахманьям Джайшанкар на индийско-российском бизнес-форуме.

По данным министерства торговли, торговля между традиционными союзниками выросла в пять раз за последние три года, поскольку Индия поглощает российскую нефть, в то время, как большинство других стран отказались от ее баррелей после вторжения в Украину.

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"Наш двусторонний товарооборот сегодня составляет 66 миллиардов долларов. Это делает цель достичь 100 миллиардов долларов к 2030 году более чем реалистичной", - сказал Джайшанкар.

Сообщается, что переход на расчеты в местной валюте с некоторыми партнерами, такими как Россия, поможет Нью-Дели уменьшить зависимость от доллара и частично изолировать свою экономику от глобальных шоков. Однако в Bloomberg добавляют, что эти усилия пока не принесли желаемых результатов.

Согласно правительственным данным, Индия имеет огромный торговый дефицит с Россией в размере 57 млрд долл, что означает, что она покупает у Москвы больше, чем поставляет.

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Это приводит к тому, что Россия имеет больше индийских рупий, чем ей нужно для покупки таких товаров, как электроника, медикаменты, морепродукты и сталь у южноазиатской страны.

Индия в основном импортирует из России нефть и оборонное оборудование, а также пытается соблюдать деликатный баланс с США, от которых она ищет технологии и капитал. Индия поддерживает дружеские отношения с Россией, несмотря на возражения со стороны таких стран, как Германия, Япония и США.

Напомним:

Китай, Индия и Турция, ставшие крупнейшими покупателями российского угля после эмбарго Евросоюза, с началом 2024 года резко сократили закупки у России.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди может влиять на окончание войны, поскольку является главой очень большого государства с точки зрения количества населения, влияния и экономики.

Нефтеперерабатывающие заводы Индии работают на полную мощность, превращая российскую сырую нефть в нефтепродукты, которые затем экспортируются в страны Запада.

Индия, по данным европейских и американских чиновников, стала вторым по величине после Китая поставщиком критически важных технологий в Россию в условиях, когда против нее введены санкции.