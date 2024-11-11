Индия стремится к росту торговли в местной валюте с Россией
Индия борется за то, чтобы больше торговли с Россией осуществлялось в рупиях, поскольку ее торговля с Москвой выросла в 5 раз за 3 года.
Об этом сообщает Bloomberg.
"Взаимные расчеты в национальных валютах имеют большое значение", - заявил в министр иностранных дел Субрахманьям Джайшанкар на индийско-российском бизнес-форуме.
По данным министерства торговли, торговля между традиционными союзниками выросла в пять раз за последние три года, поскольку Индия поглощает российскую нефть, в то время, как большинство других стран отказались от ее баррелей после вторжения в Украину.
"Наш двусторонний товарооборот сегодня составляет 66 миллиардов долларов. Это делает цель достичь 100 миллиардов долларов к 2030 году более чем реалистичной", - сказал Джайшанкар.
Сообщается, что переход на расчеты в местной валюте с некоторыми партнерами, такими как Россия, поможет Нью-Дели уменьшить зависимость от доллара и частично изолировать свою экономику от глобальных шоков. Однако в Bloomberg добавляют, что эти усилия пока не принесли желаемых результатов.
Согласно правительственным данным, Индия имеет огромный торговый дефицит с Россией в размере 57 млрд долл, что означает, что она покупает у Москвы больше, чем поставляет.
Это приводит к тому, что Россия имеет больше индийских рупий, чем ей нужно для покупки таких товаров, как электроника, медикаменты, морепродукты и сталь у южноазиатской страны.
Индия в основном импортирует из России нефть и оборонное оборудование, а также пытается соблюдать деликатный баланс с США, от которых она ищет технологии и капитал. Индия поддерживает дружеские отношения с Россией, несмотря на возражения со стороны таких стран, как Германия, Япония и США.
Напомним:
Китай, Индия и Турция, ставшие крупнейшими покупателями российского угля после эмбарго Евросоюза, с началом 2024 года резко сократили закупки у России.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди может влиять на окончание войны, поскольку является главой очень большого государства с точки зрения количества населения, влияния и экономики.
Нефтеперерабатывающие заводы Индии работают на полную мощность, превращая российскую сырую нефть в нефтепродукты, которые затем экспортируются в страны Запада.
Индия, по данным европейских и американских чиновников, стала вторым по величине после Китая поставщиком критически важных технологий в Россию в условиях, когда против нее введены санкции.