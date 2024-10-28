Індія може допомогти закінчити війну в Україні, заблокувавши економіку Росії – Зеленський

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може впливати на закінчення війни, оскільки є главою дуже великої держави з погляду кількості населення, впливу та економіки.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для The Times of India, пише "Інтерфакс-Україна".

"Моді може впливати на закінчення війни. У цьому є велика цінність його в будь-якому конфлікті. У цьому є велика цінність Індії, півтора мільярдного населення, яке має реальний вплив на це", - сказав він.

За словами президента, блокування російської економіки, дешевого енергоресурсу, роботи оборонно-промислового комплексу РФ призведе до меншої можливості Росії воювати, а також дасть коротший термін їх війні проти України.

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Зеленський також упевнений, що лідери G20, які є главами двадцяти великих світових економік, можуть "поставити Путіна на місце закінчення війни". Президент додав, що тут потрібно не говорити, а діяти, бо щоденна війна вбиває людей.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський вважає, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може допомогти організувати другий Саміт миру в Індії.

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Індія виступає важливим посередником у постачанні Росії потужних ШІ-чипів Nvidia, а країною першоджерелом технологій стала Малайзія.