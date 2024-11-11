Суд признал банкротом насосный завод, который принадлежит дочери экс-министра обороны

Хозяйственный суд Сумской области 31 октября признал банкротом и открыл ликвидационную процедуру частного акционерного общества "Свесский насосный завод", которое входит в Aurum Group Алены Лебедевой (дочь бывшего министра обороны Павла Лебедева).

Об этом сообщается в судебном реестре, пишет LIGA.net.

Алене Лебедевой в ноябре 2022 года сообщили о подозрении по статье о финансировании российской агрессии. Следствие считает, что ее предприятия поставляли товары и оборудование для оборонно-промышленного комплекса России.

С 2022 года она находится в розыске.

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В начале 2024 года суд начал процедуру банкротства одного из основных предприятий Лебедевой - ЧАО "СНЗ".

Согласно отчету распорядителя имущества, финансовое состояние предприятия неудовлетворительное, предприятие работало нестабильно и получало убытки в течение последних лет.

Потеря рынков сбыта, разрыв цепей поставок и другие факторы, связанные с войной, привели к убыткам и снижению деловой активности.

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Ситуация ухудшилась из-за близости предприятия к линии фронта: в сентябре россияне дважды нанесли удар по предприятию, в результате чего один был разрушен цех общей площадью 2270 кв. м.

Суд признал, продолжение деятельности предприятия невозможным и назначил ликвидатора.

Свеська поселковый совет подал заявление о передаче ей имущества ЧАО "СНЗ", которое используется для централизованного водоснабжения и водоотведения поселка. Этот вопрос будет рассматриваться в процедуре ликвидации.

Предприятие создано в 1870 году для производства насосов. Свою современную историю ведет с 1994 года, когда его приватизировали и превратили в акционерное общество.

Напомним:

Хозяйственный суд Донецкой области 28 октября признал банкротом ООО "ДТЭК Востокэнерго" Рината Ахметова, которое эксплуатировало три электростанции на востоке Украины.