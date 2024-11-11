В Украине начала работу миссия МВФ

11 ноября стартует работа миссии Международного валютного фонда для шестого пересмотра программы сотрудничества с Украиной.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк

По его словам, предварительно Украина выполнила большинство критериев ("маяков") программы, многие из которых досрочно.

Он также добавил, что пока остается нерешенным вопрос налогового законодательства. Международным партнерам обещали его еще в сентябре, но законопроект уже 28 дней ожидает подписи президента.

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Напомним:

Обновленный Меморандум МВФ по результатам пятого пересмотра программы Extended Fund Facility (EFF) не включает обязательств для Украины по повышению тарифов на энергоносители.

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