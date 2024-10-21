Новий меморандум МВФ не передбачає підвищення тарифів на енергоносії – Мінфін

Оновлений Меморандум МВФ за результатом пʼятого перегляду програми Extended Fund Facility (EFF) не включає зобовʼязань для України щодо підвищення тарифів на енергоносії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Усі оновлення меморандуму МВФ розглядали потенційну можливість підвищення тарифів на енергоносії, як захід, спрямований на розвʼязання проблем в енергетичному секторі через повномасштабну війну. При цьому, такий захід можливий лише за умови виділення достатніх та адресно спрямованих ресурсів для захисту вразливих домогосподарств.

"Меморандум від 18 жовтня 2024 року повторює потенційні заходи, які були в минулих оновленнях, не пропонує нові та не створює для України зобовʼязань щодо збільшення тарифів на енергоносії під час війни", – йдеться у повідомленні Мінфіну.

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При цьому, як повідомляють, меморандум МВФ включає різні потенційні варіанти реформування енергосистеми.