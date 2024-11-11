В Украине упал спрос на новые и подержанные автобусы

Украинский автопарк пополнили 236 автобусов и микроавтобусов в октябре 2024 года. Это на 10% меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Укравтопром.

Как говорится в сообщении, относительно сентября текущего года рынок уменьшился почти на 5%.

Доля новой техники в этом объеме составила 57%, в прошлом году была 52%.

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Чаще всего в октябре впервые регистрировали:

в части новых автотранспортных средств:

ETALON - 33 ед; ATAMAN - 30 ед; ZAZ - 28 ед.

среди бывших в употреблении:

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MERCEDES-BENZ - 31 ед; VAN HOOL - 10 ед; RENAULT - 8 ед.

Всего с начала года автобусный парк Украины пополнили 1651 автобус (-27% к аналогичному периоду 2023г.). Из них: новых - 938 ед. (-31%); бывших в употреблении - 713 ед. (-19%).

Напомним:

В Украине в октябре 2024 года на рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 1082 авто. Это на 1% больше, чем в предыдущем месяце.