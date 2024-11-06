В Україні зростають продажі вантажівок: у лідерах - французькі автомобілі

В Україні у жовтні 2024 року на ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 1082 авто. Це на 1% більше, ніж у попередньому місяці.

Про це повідомляє Укравтопром.

У порівнянні з торішнім жовтнем, реєстрації нових комерційних авто зросли на 11%.

До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

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RENAULT - 246 од.; CITROEN - 111 од.; FORD - 90 од.; MERCEDES-BENZ - 78 од.; MAN - 76 од.

Як йдеться в повідомленні, усього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 10,4 тис. нових машин, що на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо:

Renault вийшла на перше місце за кількістю проданих нових легкових автомобілів в жовтні (775 авто), обійшовши традиційного лідера продажів Toyota (679 авто).

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