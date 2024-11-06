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В Україні зростають продажі вантажівок: у лідерах - французькі автомобілі

Середа, 6 листопада 2024, 11:19 - Віктор Волокіта

В Україні у жовтні 2024 року на ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 1082 авто. Це на 1% більше, ніж у попередньому місяці.

Про це повідомляє Укравтопром.

У порівнянні з торішнім жовтнем, реєстрації нових комерційних авто зросли на 11%.

До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

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  1. RENAULT - 246 од.;
  2. CITROEN - 111 од.;
  3. FORD - 90 од.;
  4. MERCEDES-BENZ - 78 од.;
  5. MAN - 76 од.

Як йдеться в повідомленні, усього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 10,4 тис. нових машин, що на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо:

Renault вийшла на перше місце за кількістю проданих нових легкових автомобілів в жовтні (775 авто), обійшовши традиційного лідера продажів Toyota (679 авто).

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Економічна правда
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