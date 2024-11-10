Энергетики за сутки возобновили поставки электроэнергии для более пяти тысяч потребителей
Воскресенье, 10 ноября 2024, 12:07 -
За сутки с 9 на 10 ноября энергетики восстановили питание для 5741 потребителя, которые были обесточены в результате боевых действий.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
"За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 5741 потребителя, которые были обесточены в результате боевых действий", - говорится в сообщении.
Энергетическая ситуация в стране остается стабильной, но энергетики призывают экономить электроэнергию с 16:00 до 21:00.
Реклама:
На сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 1000 МВт ч и мощностью 301 МВт.
Напомним:
Зимой в Украине возможны отключения света по графикам, но ограничения будут вводить в зависимости от погоды и мороза.
Реклама:
Реклама: