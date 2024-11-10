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Энергетики за сутки возобновили поставки электроэнергии для более пяти тысяч потребителей

Воскресенье, 10 ноября 2024, 12:07 - Владимир Туник-Фриз

За сутки с 9 на 10 ноября энергетики восстановили питание для 5741 потребителя, которые были обесточены в результате боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 5741 потребителя, которые были обесточены в результате боевых действий", - говорится в сообщении.

Энергетическая ситуация в стране остается стабильной, но энергетики призывают экономить электроэнергию с 16:00 до 21:00.

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На сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 1000 МВт ч и мощностью 301 МВт.

Напомним:

Зимой в Украине возможны отключения света по графикам, но ограничения будут вводить в зависимости от погоды и мороза.

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