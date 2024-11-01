В Киеве хотят строить дорогу к неработающему аэропорту за полтора миллиарда

Коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" Киевской городской госадминистрации 30 октября объявила тендеры на проектирование и строительство первой очереди дороги к аэропорту "Киев" (Жуляны) общей ожидаемой стоимостью 1,56 миллиарда гривен.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

Речь идет о строительстве подъездной автомобильной дороги от проспекта Валерия Лобановского (вблизи примыкания улицы Владимира Брожко) до международного аэропорта "Киев" (Жуляны) в Соломенском районе Киева.

Согласно утвержденному в сентябре 2023 года проекту, общая длина участка строительства составит 4,3 км. Для верхнего слоя покрытия будет использоваться плотный мелкозернистый асфальтобетон типа А марки 1, модифицированный полимерной добавкой, на битуме БНД 70/100 с добавлением ПАВ.

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Первая очередь строительства - это 2,8 км дороги с двумя полосами в одном направлении, а также полоса безопасности, велосипедная полоса, местные проезды, тротуары, очистные сооружения, надземный пешеходный переход длиной 27 м, светофорный объект, подпорные стенки и тому подобное.

Проектные работы для первой очереди строительства ожидаемой стоимостью 7,38 млн грн и строительные работы ожидаемой стоимостью 1,56 млрд грн планируют заказать со сроком выполнения до середины 2026 года.

Вторая очередь строительства - это 1,5 км дороги с одной полосой в одном направлении, тротуары и очистные сооружения. Осенью 2023 года проектные работы по ней заказали у ООО "ПКФ „Стандарт-Авто" за 1,22 млн грн, а строительные работы - у ООО „КП "Шляхбуд Инвест" за 135,94 млн грн.

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Как отмечает издание, история этого проекта началась в 2010 году в рамках подготовки к "Евро-2012". Первичный договор на строительные работы заключили с ЧАО "Укратомэнергострой" на 174,35 млн грн в апреле 2010 года по результатам закупки "у одного участника", согласованной Нацагенством по вопросам Евро-2012.

Тогда дорогу длиной 3,5 км должны были построить до марта 2012 года. В 2017 году "Укратомэнергострой" по переговорной процедуре получил еще один подряд на дополнительные строительные работы стоимостью 200,55 млн грн. Но в итоге из них выплатили 137,69 млн грн.

Напомним:

Хозяйственный суд города Киева взыскал с ООО "Рилейд" в пользу АО "Укрзализныця" 7,13 млн грн. Частная фирма, которая получила подряд в сговоре с другим предприятием, выполняла работы при строительстве железнодорожного пассажирского сообщения Киев-аэропорт "Борисполь".