Польша готовится к возможной новой волне беженцев из Украины

В Польше Люблинское воеводство готовится к возможной новой волне беженцев из Украины.

Об этом сообщил генеральный консул Украины в Люблине Олег Куць в комментарии Радио Свобода.

По словам дипломата, ежемесячно в городе проводят заседания координационной группы по вопросам помощи гражданам Украины на территории Люблинского воеводства, на которых, в частности, обсуждают эти вопросы.

Он добавил, что каких-то серьезных сигналов о вероятном большом наплыве украинцев нет.

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"Перед зимой, как и в прошлом году, этому вопросу мы уделяем больше внимания. На днях была такая встреча, мы прорабатывали различные сценарии. Могу сказать, что в Люблинском воеводстве высокий уровень готовности. Есть списки волонтеров, которые в 2022 году помогали нашим гражданам. В этом списке несколько сотен волонтеров, которых при необходимости соберут и привлекут к помощи. Есть четкое понимание кто чем будет заниматься, кто будет работать на границе, кто на вокзале", - рассказал Олег Куць.

Кроме представителей органов местной власти, неправительственных организаций, волонтеров и украинских дипломатов, в координационную группу входят представители управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, которые консультируют волонтеров о различных грантах, на которые можно податься, чтобы получить финансовую помощь для поддержки беженцев.

По словам Олега Куця, будет ли новая волна украинцев-беглецов от войны в Польшу зависит от нескольких факторов, в частности, от российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины и ситуации на фронте.

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Накануне в комментарии польскому медиа RMF FM воевода Люблинского воеводства Кшиштоф Коморский сказал, что в случае необходимости пункты приема беженцев могут развернуть в течение 24-48 часов.

В мае посол Украины в Польше Василий Зварич сообщал, что количество граждан Украины, которые прибыли в Польшу после начала полномасштабного вторжения России в Украину, уменьшилось с 1,3 миллиона до 950 тысяч.

Напомним:

Количество поляков, выступающих за принятие украинских беженцев, упало до 53%, что является самым низким показателем с февраля 2022 года, когда 94% респондентов заявили, что поддерживают прием беженцев.