У Польщі підтримка прийняття українських біженців впала до мінімума: з чим це пов'язано

Кількість поляків, які виступають за прийняття українських біженців, впала до 53%, що є найнижчим показником з лютого 2022 року, коли 94% респондентів заявили, що підтримують приймання біженців.

Про це свідчать дані польського інституту опитування громадської думки CBOS, пише LIGA.net.

Цей показник залишався вище 80% протягом 2022 року. За даними CBOS, швидке зниження підтримки може бути пов'язане із "зерновою кризою".

Відкрита опозиція щодо прийняття українських біженців зараз становить 40%, проти 3% у березні 2022 року.

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Чоловіки більш прихильні – 60% позитивно ставляться до українських біженців, проти 47% жінок.

Респондентів також запитали, чи повинна польська влада відправити чоловіків призовного віку назад в Україну. Дві третини респондентів (67%) підтримали цю ідею, тоді як 22% висловилися проти.

Крім того, майже кожен другий поляк (51%) стурбований тим, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України, тоді як на початку повномасштабної війни в Україні цей показник становив 77%.

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Водночас 46% опитаних хочуть, щоб Україна продовжувала бойові дії, тоді як 39% підтримують мир навіть ціною територіальних чи політичних поступок України.

Нагадаємо:

Польща фіксує значне зростання експорту польських продуктів на ринки третіх країн, звертаючи увагу на різке зростання експорту до України за останні два роки.