"Укрпочта" обновила требования к упаковке посылок: будет действовать переходный период

"Укрпочта" в связи с переходом на автоматическую обработку посылок с 1 ноября обновила требования к упаковке и установила тарифы для отправлений нестандартного формата, которые нужно обрабатывать вручную.

Об этом сообщили в компании.

Отмечается, что не будут принимать посылки в обычных картонных коробках (не гофрированных), в частности с выпуклыми поверхностями или с повреждениями - вмятинами, разрывами или пятнами.

Требования действуют с 1 ноября 2024 года с переходным периодом до 11 ноября.

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Согласно сообщению, требования вводятся в связи с переходом с середины ноября на автоматизированные сортировочные линии. Это даст возможность доставлять отправления между городами Украины уже на следующий день.

Отмечается, что все посылки, которые будут обрабатываться на автоматизированных линиях, должны быть упакованы в прочные коробки или специальные полиэтиленовые пакеты, соответствующие размерам отправлений.

Как говорится в сообщении, украинцы могут использовать как пакеты и коробки "Укрпочты", так и собственные коробки, "если они соответствуют требованиям по надежности и сохранению целостности отправлений".

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Отправления нестандартного формата, с острыми или выступающими частями, без ровной основы, с нестандартными размерами будут обрабатываться вручную, поэтому стоимость таких отправлений будет выше и рассчитывается по тарифу для негабаритных отправлений.

Напомним:

"Укрпочта" планирует соглашение с почтовой службой США (USPS), которое позволит украинскому оператору доставлять товары из Amazon и других американских маркетплейсов в Украину.