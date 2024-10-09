"Укрпошта" планує доставляти товари з Amazon в Україну

"Укрпошта" планує угоду з поштовою службою США (USPS), яка дозволить українському оператору доставляти товари з Amazon та інших американських маркетплейсів в Україну.

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми проводимо досить активні перемовини з USPS (поштова служба США). Тільки-но нам вдасться укласти угоду, Amazon відкриється для України", - зазначив він.

Угода щодо доставки дрібних пакетів вже досягнута, а зараз ведуться активні перемовини стосовно посилок, з метою завершити процес до 1 січня. Є сподівання, що угода почне діяти у 2025 році.

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"Ідеально було б підписати угоду в листопаді, щоб мати час на підготовку. Якщо домовимось з USPS, Україна отримає доступ до всіх великих маркетплейсів, оскільки USPS співпрацює з ними", — зазначив він.

Товари з Amazon будуть доставлятись через Британію: за один день з Лондона вони потраплятимуть до України.