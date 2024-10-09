"Укрпошта" планує доставляти товари з Amazon в Україну
"Укрпошта" планує угоду з поштовою службою США (USPS), яка дозволить українському оператору доставляти товари з Amazon та інших американських маркетплейсів в Україну.
Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
"Ми проводимо досить активні перемовини з USPS (поштова служба США). Тільки-но нам вдасться укласти угоду, Amazon відкриється для України", - зазначив він.
Угода щодо доставки дрібних пакетів вже досягнута, а зараз ведуться активні перемовини стосовно посилок, з метою завершити процес до 1 січня. Є сподівання, що угода почне діяти у 2025 році.
"Ідеально було б підписати угоду в листопаді, щоб мати час на підготовку. Якщо домовимось з USPS, Україна отримає доступ до всіх великих маркетплейсів, оскільки USPS співпрацює з ними", — зазначив він.
Товари з Amazon будуть доставлятись через Британію: за один день з Лондона вони потраплятимуть до України.