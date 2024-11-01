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На новых аукционах по субаренде аграрных госземель цены выросли в десять раз

Пятница, 1 ноября 2024, 18:17 - Виктор Волокита

ГП "Земельный банк" 1 ноября провело 9 новых аукционов по субаренде государственных земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 177,4 га.

Об этом сообщает пресс-служба Земельного банка.

При стартовой стоимости аренды участков в 339 000 грн финальная цена выросла более чем в десять раз до 3,5 млн грн (+704 000 грн НДС).

Всего было получено 47 предложений от аграрных предприятий и фермерских хозяйств. 

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В результате, средняя стоимость гектара зафиксирована на уровне 19 847 грн.

Самый дорогой лот - земельный участок на Житомирщине площадью 44,5 га. Его начальная ставка - 64 000 грн выросла в 10,6 раза до 680 000 грн. Средняя стоимость гектара земли в Житомирской области составила 18 200 грн.

Аукционы также провели и в Кировоградской области, где средняя стоимость субаренды участков, за которые участники соревновались, составила 32 431 грн/га.

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Напомним:

В Украине самый большой земельный участок площадью 3969 гектаров, который расположен в Кировоградской области, передается в пользование через открытые онлайн-торги на "Прозорро.Продажи".

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Экономическая правда
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