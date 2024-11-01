Первые индустриальные парки получили государственное финансирование на счета

В Украине первые три индустриальных парка получили 269,3 млн грн. на счета по государственной программе "Государственное стимулирование создания индустриальных парков". Средства пойдут на строительство инженерно-транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщает Минэкономики.

Государственное финансирование получили:

ООО "Коростенский индустриальный парк" - 83,6 млн грн для строительства подъездной дороги к индустриальному парку "Коростень" (Житомирская область);

ООО "Юпаркс" - 115,9 млн грн на строительство внутренних проездов Винницкого индустриального парка;

ООО "Компрессорная техника" - 69,8 млн грн для выполнения работ по примыканию и реконструкции железнодорожного подъездного пути для парка "Ковель Порто" (Волынская область).

"В этом году на поддержку индустриальных парков мы заложили 1 млрд грн, из которых уже подписали приказы на выделение более 885,1 млн грн для 11 индустриальных парков, а первые три парка уже даже получили 269,3 млн грн на счета", - отметила первая вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Отмечается, что средства перечислены на эскроу-счета, открытые заявителями в государственных банках-партнерах Минэкономики.

Каждый этап строительства будет оплачен в софинансировании: первую половину за выполненные работы платит заявитель, а вторую - со специального эскроу-счета.

Напомним:

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Государственное финансирование получили индустриальные парки в Житомирской, Закарпатской и Винницкой областях в рамках политики "Сделано в Украине".

Речь идет о "Коростень", "БФ Терминал" и "Винницкий индустриальный парк". Общая сумма финансового стимулирования составляет 347,5 млн грн.

Финансирование инфраструктурных проектов является частью государственной программы для развития индустриальных парков в Украине. Программа предусматривает предоставление до 150 млн грн на строительство и модернизацию инфраструктуры, включая инженерно-транспортные сети и обустройство территории. Средства предоставляются на безвозвратной основе, покрывая до 50% стоимости проектов, а для деоккупированных территорий - до 80%.

Кроме этого, программа включает компенсацию до 50% стоимости подключения к электросетям.

Государственные банки, такие как Укрэксимбанк, Ощадбанк и Укргазбанк, являются партнерами Минэкономики во внедрении программы поддержки индустриальных парков.