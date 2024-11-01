Украинским военным купили 35 французских пикапов: более дешевые китайские отклонили

Peugeot Landtrek

Департамент обеспечения Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (ГСССЗИ) 24 октября заключил с ООО "Види авеню" соглашение на приобретение 35 новых дооснащенных пикапов для нужд военных на сумму 55,31 млн грн.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

Купили специализированные авто P094SG на базе Peugeot Landtrek. Цена одной машины - 1,58 млн грн.

Купили полноприводные пикапы на 5 мест, с дизельным двигателем мощностью 150 л/с и механической коробкой передач. Пикапы дооснащены сумкой-набором технической помощи, резиновыми ковриками, защитным поддоном в кузов, металлической защитой двигателя, КПП и раздаточной коробки, сеткой в решетку радиатора, инвертором мощностью не менее 1 кВт и фаркопом.

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Срок поставки товара до 16 декабря этого года.

На торги также подавали предложения продавцы китайских автомобилей: ООО "Форвард-авто" с Changan hunter и ООО с ИИ "Юромаш" с автомобилями Dongfeng RICH 6. Их предложения были дешевле на 15%. Но они были отклонены из-за отсутствия в автомобилях принудительной блокировки заднего дифференциала (повышает сцепление, проходимость и производительность автомобилей в сложных дорожных условиях).

Это требование к автомобилям анонимные поставщики просили убрать еще на этапе обращений. Принудительную блокировку заднего дифференциала, просили заменить на принудительную или автоматическую.

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Госспецсвязь требование оставил мотивируя это тем, что этот вид блокировки позволяет не полагаться на автоматику, которая может не сработать в определенных условиях, а более эффективно реагировать на дорожные ситуации, что, в свою очередь, обеспечивает максимальную проходимость транспортного средства.

Компания-победитель торгов входит в "ВиДи Групп" Олега и Виталия Джуринских.

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