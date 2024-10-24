Поліція купила люксовий мінівен Hyundai Staria зі Старлінком за 2,7 мільйони

Hyundai Staria

ДУ "Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України" 17 жовтня замовила ТОВ "Хюндай Мотор Поділля" автомобіль за 2,69 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро".

Цьогоріч мають поставити спеціалізований легковий автомобіль на базі мінівена Hyundai Staria у найвищій комплектації Top із розширеним пакетом активної безпеки Hyundai Smart Sence та додатковим пакетом опцій Nappa у чорному кольорі "abyss black".

У такій комплектації повнопривідний автомобіль 2024 року випуску буде мати шторки і фронтальні та бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира, різні системи безпеки, клімат-контроль, круїз-контроль, камеру заднього виду, передній та задній парктроніки, систему кругового огляду, оздоблене шкірою кермо з підігрівом, багатокольорову підсвітку оздобленого замшею салону, преміальну акустику тощо.

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Пакет опцій Nappa стосується оздоблення сидінь шкірою Nappa.

Зі спецобладнання там будуть сигнально-гучномовний пристрій, чотири світлодіодні фари-стробоскопи, а також система супутникового зв’язку з інтернет-зв’язком Starlink на даху.

В автосалонах цей повнопривідний мікроавтобус у такій комплектації без спецобладнання, перерахованого вище, продається по 2,55 млн грн. Ще 24 900 грн доведеться викласти за пакет Nappa. Разом ціна складає 2,57 млн грн за автівку без спеціалізованого обладнання.

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Фірма отримала замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Засновниками "Хюндай Мотор Поділля" із Хмельницького є Микола Павловський, ПАТ "ЗНВКІФ "Богдан-капітал" і ПАТ "ЗНВКІФ "Сова". Кінцевими бенефіціарами фірми є Микола Павловський і – через фонд "Сова" – Володимир Васильович Свинарчук. Це батько Олега Гладковського, колишнього першого заступника секретаря РНБО України та бізнес-партнера п’ятого президента України Петра Порошенка.

Нагадаємо:

Управління державної охорони України 16 вересня уклало угоду на придбання чотирьох спеціалізованих автомобілів на базі Toyota Land Cruiser по 3,93 млн грн за штуку. Поставити товар має єдиний учасник відкритих торгів ТОВ "ВіДі Автострада".