Производство в США упало до минимума за более чем год в октябре

В октябре производственная активность в США упала до 15-месячного минимума, а заводы столкнулись с повышением цен на производственные ресурсы.

Об этом сообщает Reuters.

Индекс деловой активности в перерабатывающей промышленности (PMI) в прошлом месяце упал до 46,5, самого низкого уровня с июля 2023 года, с 47,2 в сентябре.

Отмечается, что значение индекса PMI ниже 50 указывает на сокращение в производственном секторе, на который приходится 10,3% экономики.

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Октябрь стал седьмым месяцем подряд, когда индекс PMI оставался ниже порогового значения 50, но выше уровня 42,5, который, со временем обычно указывает на рост экономики в целом. Однако исследование преувеличило слабость в перерабатывающей промышленности. В третьем квартале расходы на товары выросли самыми быстрыми темпами за 1-1,5 года.

Расходы на товары выросли, несмотря на более высокую стоимость заимствований, и могут вырасти еще больше теперь, когда Федеральная резервная система начала снижать процентные ставки.

Занятость в промышленности несколько улучшилась, хотя и осталась на низком уровне. Индекс занятости в перерабатывающей промышленности вырос до 44,4 с 43,9 в сентябре.

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Напомним:

В третьем квартале 2024 года ВВП США вырос на 2,8% в годовом выражении по сравнению с 3% за предыдущий квартал.