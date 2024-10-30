Економіка США у третьому кварталі зросла на 2,8%, не виправдавши прогнозів

У третьому кварталі 2024 року ВВП США зріс на 2,8% у річному вираженні в порівнянні з 3% за попередній квартал.

Про це повідомляє CNBC з посиланням на Міністерство торгівлі США.

Аналітики очікували, що перша економіка світу зросте на 3%. Споживчі витрати, на які припадає дві третини економіки США, за квартал зросли на 3,7% (+2,8%). Зростання держвитрат прискорилося до 5% (+3,1%).

Зростання інвестицій в основні активи сповільнилося до 1,3% з 2,3% у другому кварталі, зокрема, інвестиції в житлову нерухомість впали на 5,1% (-2,8% у другому кварталі).

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Індекс цін на особисті споживчі витрати, який є найкращим показником інфляції для ФРС, зріс на 1,5% у третьому кварталі, що нижче за цільовий показник центрального банку в 2% та значно нижче за попереднє значення на рівні 2,5%. Однак, виключаючи продовольство та енергію, базовий індекс PCE все ж таки зріс на 2,2%.