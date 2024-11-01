АРМА запустит обновленный реестр арестованных активов: что добавят
Обновленный Единый государственный реестр арестованных активов (ЕГРАА) должен заработать уже в начале 2025 года.
Об этом сообщила глава Агентства по розыску и управлению активами (АРМА) Елена Дума.
В АРМА отметили, что в январе 2025 года Реестр дополнительно будет содержать сведения:
- о ОВГЗ в валюте
- Переданные арестованные активы в интересах государства по специальной процедуре и Распоряжения Правительства
- Оценщиках и рецензиях на отчеты
- Межрегиональные управления АРМА, которые отвечают за управление активами на соответствующей территории
- Международные межведомственные соглашения.
Елена Дума также отметила, что в разработке другие параметры к освещению в ЕГРАА. Так, по отдельным параметрам Реестр также будет содержать информацию о земельных участках, арестованных средствах, сумму средств, которые возвращены владельцам, количество постановлений о снятых арестах, а также о жилой и нежилой недвижимости.
Напомним:
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) будет продавать 494 земельных участка и две станции горнолыжного подъемника в Закарпатской области более чем за 1 млрд грн.