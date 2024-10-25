АРМА продаватиме землі та гірськолижні станції на Закарпатті за мільярд 

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продаватиме 494 земельні ділянки та дві станції гірськолижного витягу.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Земельні ділянки розташовані в Закарпатській області на території Воловецької ОТГ Мукачівського району, Корецьківської ОТГ та Пилипецької ОТГ Хустського району, с. Гукливий та смт. Воловець.

Загальна площа землі, яка виставляється АРМА до реалізації, складає 460 га.

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Нагадаємо:

Цей актив оцінили на загальну варт 1,06 млрд грн.

В подальшому актив буде розбито на лоти та опубліковано організатором торгів ТОВ "Полонекс" на електронному майданчику "Прозорро.Продажі".

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