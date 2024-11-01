Прибыли энергогигантов ExxonMobil и Chevron упали из-за снижения цен на нефть

Прибыли у американских нефтяных компаний ExxonMobil и Chevron снизились, поскольку более низкие цены на сырье и слабые маржи в переработке превысили рост производства.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Exxon, крупнейшая западная нефтяная компания, сообщила о чистой прибыли в размере $8,6 миллиарда, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Chevron, вторая по величине компания, заработала $4,5 миллиарда - на 30% меньше, чем в прошлом году.

После рекордных показателей в 2022 и 2023 годах, в этом году бум на рынке для американских нефтяных компаний ослаб. Это обусловлено падением цен на нефть и газ и более низкими маржами при переработке нефти в бензин и другие продукты.

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"Самым большим фактором снижения по сравнению с прошлым годом стали маржи цен в отрасли, особенно в случае цен на газ и маржи в переработке, которые снизились с исторических максимумов", - сказала финансовый директор Exxon Кэти Микеллс в разговоре с Financial Times.

BP получила самую низкую квартальную прибыль со времен пандемии Covid-19, тогда как французская TotalEnergies отчиталась о самых низких доходах за последние три года. Результаты Shell поддержал ее рост в бизнесе сжиженного природного газа.

Прибыли в нефтяной отрасли достигли рекордных уровней в 2022 году из-за полномасштабного вторжения России в Украину, что привело к росту цен на нефть и газ и повышение маржи на переработку. Они снизились в 2023 году, но оставались высокими.

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В этом году цены на нефть снизились из-за слабого спроса и медленного экономического роста, особенно в Китае, одном из крупнейших потребителей. Кроме того, цены на природный газ в США упали до исторических минимумов на фоне избытка предложения.

Несмотря на снижение доходности, Exxon и Chevron превысили ожидания Уолл-стрит благодаря сокращению расходов и увеличению добычи, особенно в бассейне Пермиан в Техасе и Нью-Мексико - крупнейшем нефтяном месторождении США.

Это способствовало рекордной добыче сырой нефти в США - 13,4 миллиона баррелей в день в августе, согласно данным Управления энергетической информации США.

Напомним:

Цены на нефть поднялись более чем на 1 долл за баррель, чтобы компенсировать недельные потери, поскольку геополитическая напряженность на Ближнем Востоке выросла после сообщений о том, что Иран готовит ответный удар по Израилю из Ирака.