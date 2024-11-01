На Киевщине начали экологически перерабатывать отходы от разрушений

Линия по экологической переработке строительного мусора, образовавшегося в результате вооруженной агрессии РФ, начала работать в Бородянке Киевской области.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской облгосадминистрации Николай Бойко.

По его словам, специализированную технику предоставило Японское агентство международного сотрудничества JICA.

Бойко отметил, что в Киевской области в результате ведения боевых действий врага сейчас насчитывается около 4 тысяч уничтоженных объектов, требующих полного демонтажа и дальнейшего восстановления.

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"Полученное сырье будет использоваться в процессах восстановления Киевской области. В частности для строительства основания дорог, выработки строительной продукции, как наполнители для строительных растворов или конструкций, или для укрепления речных побережий", - рассказал первый заместитель председателя КОГА.

По его словам, в 2024 году прогнозируется переработать 15-20 тысяч тонн отходов разрушений. В 2025 году объем планируют увеличить втрое - до 50 тысяч тонн.

Сейчас предприятие начало работу по расчистке мест временного хранения отходов от разрушений Макаровской и Бородянской территориальных общин.

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Напомним:

Специалисты Государственной аудиторской службы во время ревизии Бородянского поселкового совета выявили нарушения на 19,8 млн грн при использовании средств, выделенных на восстановление поселка.