В октябре бизнес улучшил оценки своей деятельности, в НБУ назвали причины

В октябре индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) вплотную приблизился к нейтральному уровню и составил 49,4 по сравнению с 48,7 в сентябре, а в октябре 2023 года этот индекс составлял 49,6.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Улучшению ожиданий бизнеса в октябре способствовал ряд факторов, в частности, оптимистичные прогнозы относительно международного финансирования, оживление потребительского спроса, стабильная ситуация в энергетике, достаточное предложение товаров и благоприятные погодные условия.

В то же время сдерживающими факторами оставались усиление обстрелов портовой инфраструктуры, риск дальнейших атак на энергетические объекты, рост расходов бизнеса на энергию, оплату труда и логистику и тому подобное.

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Предприятия торговли несколько снизили, но сохранили оптимистичные оценки уровня своей деловой активности благодаря оживлению потребительского спроса, достаточного предложения товаров и налаживанию логистики: секторальный индекс в октябре составил 51,9 (в сентябре - 52,1, в октябре 2023 -53,0).

Предприятия промышленности сдержанно оценили текущие результаты своей деятельности, учитывая сложную ситуацию с безопасностью и рост расходов на энергию, оплату труда и логистику: секторальный индекс в октябре составил 49,8 (в сентябре - 50,3, в октябре 2023 -50,0).

Предприятия строительства ухудшили оценки своих экономических результатов в ближайшей перспективе, учитывая сезонное замедление темпов строительства дорог и инфраструктуры: секторальный индекс в октябре составил 49,6 по сравнению с 50,1 в сентябре, для сравнения в октябре 2023-го - 44,8.

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Предприятия сферы услуг повысили, однако оставили самыми сдержанными оценки своего текущего развития из-за усиления обстрелов портовой инфраструктуры, увеличения расходов и дефицита квалифицированных кадров: секторальный индекс составил 47,2 в октябре (в сентябре - 44,6, в октябре 2023-го -47,2).

Сообщается, что ситуация на рынке труда остается сложной. Респонденты всех опрошенных секторов ожидали сокращения количества персонала. Если предприятия промышленности и строительства спрогнозировали ускорение темпов сокращения, то торговли и сферы услуг - наоборот их замедление.

Напомним:

В сентябре бизнес в Украине продолжил смягчать оценки деловой активности, о чем свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) Нацбанка.