Бізнес пом'якшив прогноз своєї діяльності, але він залишився песимістичним

У вересні бізнес в Україні продовжив пом'якшувати оцінки ділової активності, про що свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА) Нацбанку.

Про це йдеться у результатах опитування НБУ.

Індекс зріс незначно — до 48,7 порівняно з 48,4 у серпні, залишаючись нижче нейтрального рівня.

Торгівля виявила найбільший оптимізм. Завдяки жвавому споживчому попиту, достатній пропозиції товарів та розширенню ланцюгів постачання, секторальний індекс зріс до 52,1 у вересні з 50,4 у серпні.

Реклама:

Промислові підприємства також покращили свої очікування завдяки стійкому попиту та нарощуванню виробництва. Індекс у промисловості виріс до 50,3 у вересні з 48,6 у серпні.

У будівництві зменшив свої очікування, хоч і зберіг позитивний настрій завдяки бюджетним інвестиціям у дороги та інфраструктуру, а також сезонному фактору. Секторальний індекс становив 50,1 у порівнянні з 50,7 у серпні.

Найбільші занепокоєння має сектор послуг, де зберігаються негативні очікування через дефіцит кадрів і зростання витрат на оплату праці та енергопостачання. Секторальний індекс впав до 44,6 з 46,5 у серпні.

Реклама:

Загалом, бізнес прогнозує подорожчання своїх товарів і послуг через зростання закупівельних цін, а ринок праці залишається нестабільним, особливо у сфері послуг.